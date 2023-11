Lausanne: Des propalestiniens recouvrent un McDonald's de peinture

L’action n’aura duré que quelques secondes. Mercredi soir, aux alentours de 21 h 30, des militants propalestiniens ont recouvert l’entrée et les escaliers du McDonald’s de la rue de Bourg à Lausanne «avec de la peinture rouge, symbolisant le sang des Palestiniens de Gaza», ont écrit ces derniers dans un e-mail adressé à la rédaction.

Les militants accusent la chaîne de fast-food de contribuer à l’effort de guerre israélien en distribuant des menus gratuits aux militaires: «Ce sont plus de 100’000 repas offerts qui ont été distribués, pour un montant total de 1,13 million de francs», fustigent les militants. Et de poursuivre: «La Suisse est le troisième plus grand investisseur économique d’Israël. Le Conseil fédéral refuse d’appeler à un cessez-le-feu».