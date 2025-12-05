LausanneDes voitures ciblées par dizaines au centre-ville
Une série de vols par effraction sur des voitures a eu lieu ces dernières semaines à Lausanne. La police enquête, mais personne n'a encore été interpellé.
Un ou des «serial-vandales» sévissent actuellement à Lausanne. Ils s'en prennent, de nuit, aux voitures stationnées sur la voie publique. À chaque fois, une vitre avant est brisée, et le véhicule est fouillé en vitesse. Rien que dans le quartier du Tribunal-Fédéral, une quarantaine ont été ainsi ciblés entre le 1er et le 3 décembre. Contactée, la police confirme les vols et a ouvert une enquête. Les victimes ont trois mois pour déposer plainte. Personne n'a été interpellé à ce stade.
Selon nos informations, il y a environ deux semaines, des événements similaires avaient eu lieu à l'avenue des Alpes, toujours à Lausanne. Une dizaine de voitures de toutes marques avaient été ciblées par des voleurs, les unes derrière les autres.
Gabriel Nista (gni) est journaliste reporter d'images au sein de 20 minutes depuis 2021. Il aime partir à la rencontre des gens, que ce soit à Paléo ou à Damas.