Une série de vols par effraction sur des voitures a eu lieu ces dernières semaines à Lausanne. La police enquête, mais personne n'a encore été interpellé.

Un ou des «serial-vandales» sévissent actuellement à Lausanne. Ils s'en prennent, de nuit, aux voitures stationnées sur la voie publique. À chaque fois, une vitre avant est brisée, et le véhicule est fouillé en vitesse. Rien que dans le quartier du Tribunal-Fédéral, une quarantaine ont été ainsi ciblés entre le 1er et le 3 décembre. Contactée, la police confirme les vols et a ouvert une enquête. Les victimes ont trois mois pour déposer plainte. Personne n'a été interpellé à ce stade.

Selon nos informations, il y a environ deux semaines, des événements similaires avaient eu lieu à l'avenue des Alpes, toujours à Lausanne. Une dizaine de voitures de toutes marques avaient été ciblées par des voleurs, les unes derrière les autres.