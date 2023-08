Lausanne: Désarmer les policiers, le souhait d’un élu lausannois

Depuis les attentats de Paris en 2015, les policiers lausannois portent leur arme en permanence, qu’ils travaillent en civil ou en uniforme, y compris au moment de réaliser des tâches administratives. C’est trop, selon le conseiller communal Ilias Panchard (Les Verts), qui déposera ce mardi soir un postulat demandant un «Projet pilote pour une police de proximité sans arme à feu». Son but est de lancer une réflexion sur la place des pistolets dans le travail quotidien des forces de l’ordre, explique «24heures». Et l’élu lausannois d’argumenter: «Plusieurs villes débattent de l’opportunité d’une police en partie non munie d’armes à feu. L’exemple de l’Angleterre est souvent évoqué. Les policiers britanniques ne sont que 5 à 10% à porter une arme à feu.»