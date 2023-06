Vaud: Lausanne dit non à un casino au Flon, Addiction Suisse applaudit

Rien ne va plus! La décision de la ville de Lausanne de tourner le dos à l’implantation d’un casino dans le quartier du Flon n’est pas pour déplaire à Addiction Suisse. Et pour cause, la structure de lutte contre les addictions estime que le niet des autorités de la capitale vaudoise signifie que la Ville préfère «la protection des populations plus vulnérables aux intérêts économiques».