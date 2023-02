Distinctions: Lausanne en force dans la littérature suisse

Le romanche honoré

Née en 1944 à Scuol, en Engadine, Leta Semadeni a étudié la germanistique à l’Université de Zurich. Elle a travaillé ensuite en tant qu’enseignante et elle a séjourné dans le cadre de son activité littéraire en Équateur, à Paris, à Berlin et à New York. Depuis 2005, elle vit à Lavin (GR). Autrice de poésie, de prose courte, de romans et de livres pour enfants, Leta Semadeni a écrit presque toute son œuvre aussi bien en romanche qu’en allemand. Traduite en français, italien, espagnol, tchèque, anglais et russe, Leta Semadeni séduit un large public et a remporté plusieurs autres prix.