Hockey sur glace - Lausanne enchaîne un quatrième succès consécutif

Personne ne pourra accuser Zoug de fausser la course aux play-off, en cette fin de saison régulière de National League. Battus à plate couture contre GE Servette samedi aux Vernets (4-0), les joueurs de Suisse centrale se sont à nouveau inclinés sur le même score, lundi devant Lausanne à la Vaudoise Aréna. Aucun des deux rivaux lémaniques, au coude-à-coude (avec Davos) pour la 6e place, n’aura été lésé. Mais jusqu’à preuve du contraire, car chaque jour a sa vérité, c’est le LHC qui fait la bonne opération puisqu’il conforte sa 7e place et se trouve désormais sur les talons des Grisons.

Les joueurs de John Fust, qui avaient eu une journée de plus à disposition pour souffler, ont entamé la rencontre pied au plancher. Après moins de deux minutes, ils menaient déjà au score, suite à un très joli mouvement amorcé par Ronalds Kenins, poursuivi par Francis Paré et conclu par Andy Miele. Déterminé à maintenir la pression sur le but zougois, agressif sur l’homme, Lausanne n’a pas tardé à doubler la mise sur une réussite de Damien Riat (10e).

Premier doublé pour Jäger

Le troisième aurait pu tomber à plusieurs reprises. Mais ni Paré (14e), ni Kenins (25e), ni Jiri Sekac (34e), ni Miele (37e) ne sont parvenus à tromper la vigilance de Leonardo Genoni. Alors c’est Ken Jäger qui s’est chargé de décourager définitivement l’adversaire et de tuer le suspense en deux temps. Le centre vaudois, qui fête au passage son premier doublé en National League, a frappé aux 45e et 46e minutes, les deux fois en supériorité numérique. Car peu auparavant, le top scorer zougois Jan Kovar avait heurté Luca Boltshauser et écopé d’une pénalité de 5 minutes plus le match.