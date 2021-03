Lausanne a dû s’armer de patience, mercredi soir sur la glace de la lanterne rouge du championnat. Les Lions ont bien cru avoir ouvert le score à la 11e minute de jeu, mais le premier but en National League de Krakauskas a été annulé après un coach’s challenge gagnant du staff technique emmentalois (hors-jeu de Bertschy à l’origine de l’action).

Le LHC n’a pas non plus été en réussite en power play, “gaspillant” trois opportunités de marquer dans la spécialité au cours de la seule période initiale.La quatrième possibilité, intervenue juste après la mi-match, n’a pas été mieux exploitée. Et globalement, le jeu lausannois a manqué de tranchant.