Hockey sur glace - Lausanne enchaîne une deuxième victoire

Au cours d’une rencontre animée mais marquée par un certain nombre d’imprécisions et d’errances, Lausanne (avec Barberio à la place de Gernat, malade) a fait la course en tête grâce à ses joueurs importés et à son power play. Il y a eu l’ouverture du score du Canadien Phil Varone, bien aidé par Gaëtan Haas (8e 1-0, contre son camp). Puis la réussite de Joël Genazzi, sa première de la saison, inscrite à 5 contre 4 (22e 2-1). Et enfin le but de Jiri Sekac, en deux temps, après un service de Michael Frolik (30e 3-2).