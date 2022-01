Football – Lausanne entame mal sa mission pour le maintien

En 2022, Souleymane Cissé aura bénéficié d’un blanc-seing de 17 minutes. Moment choisi pour que les supporters lausannois dégainent une première banderole: “Notre patience a des limites”, couplée aux requêtes de démission du directeur sportif du Lausanne-Sport. Ils avaient leurs raisons: dimanche, le LS a pris l’eau dès l’entame de leur reprise, contre Saint-Gall. Les Vaudois étaient menés 2-0, et le score était presque flatteur dans cette confrontation directe pour le maintien. Chronique d’une défense aux abois, et d’une panique qui transpirait dans toute la Tuilière.

On ne sait pas si Lausanne gardera sa place en Super League au terme de la saison, mais si cela devait être le cas, il faudra bien repenser les moyens d’y parvenir. Car cette défaite 5-1 a mis en lumière ses carences. Notamment d’un point de vue défensif. A exploiter la profondeur à chaque action, Saint-Gall a très vite remarqué qu’il y existait des espaces béants. Kwadwo Duah, à deux reprises, et Jérémy Guillemenot auraient pu ouvrir le score avant même le quart d’heure. Mais Mory Diaw pouvait retarder l’échéance.

Avant, donc, de capituler par deux fois. Coup sur coup, Duah et Görtler allaient profiter de très bons services d’Alexandre Jankewitz. Prêté par YB, l’international M21 est le symbole d’un mercato saint-gallois proactif (avec également les arrivées de Quintillà, Von Moos et Toma). Pratique pour augmenter ses chances de maintien.

Expulsion sévère

Même si, en ce qui concerne le mercato, Lausanne n’est pas resté muet non plus. Et l’arrivée de Rodrigo Pollero doit laisser entrevoir la possibilité de compter sur un buteur fiable. Sur sa première et seule véritable occasion, l’Uruguayen a en tout cas rempli sa mission, en reprenant de la tête un bon centre de Toichi Suzuki juste avant la pause. Le Japonais venait de remplacer Archie Brown, symbole avec Mayron George (remplacé lui par Mahou) d’un LS complètement dépassé et dont le débours de deux buts relevait presque du miracle (Von Moos. Guillemenot et Maglica auraient très bien pu alourdir le score).