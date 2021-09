Démographie : Lausanne et Genève plus cosmopolites et jeunes que Berne et Zurich

La Confédération a analysé les chiffres fournis par les plus grandes communes. Getty Images/iStockphoto

Les jeunes Lausannois et Genevois, en comparaison avec ceux des villes alémaniques, sont plus diversifiés, vivent dans des logements plus petits, sont plus nombreux à se situer «hors du système de formation», sont plus nombreux à se trouver au chômage et sont parmi les champions de l’utilisation des transports publics. Ce sont quelques-uns des résultats publiés par l’Office fédéral de la statistique dans son dossier «City Statistics», qui compare les données de neuf villes suisses.

Qui sont ces «jeunes»? Pour son travail, l’OFS se base sur la définition de la jeunesse établie par l’ONU, qui la définit comme la totalité de la population âgée de 15 à 24 ans.

Lausanne est la deuxième ville de Suisse qui compte, proportionnellement à sa population totale, le plus de jeunes (11,4%), juste derrière Saint-Gall (11,5%). Genève arrive 4e (9,6%), derrière Winterthour (10,2%). En revanche, si l’on ajoute les communes environnantes et que l’on considère l’agglomération, Lausanne et Genève arrivent en 1re et 2e places. Berne et Zurich, par contre, sont les villes les plus «vieilles».

De plus en plus de nationalités

Lausanne se distingue notamment par sa diversité en matière de nationalités des jeunes. «En 1990, on recensait des jeunes de 107 nationalités , alors qu’on en comptait 30 de plus en 2020. Même en tenant compte de l’apparition des nouvelles nationalités issues de l’ex-Yougoslavie et de l’Union soviétique, l’accroissement de la diversité des origines se remarque», écrit l’OFS. Autre chiffre: les 10 nationalités les plus fréquentes représentaient 78% des jeunes en 1990, mais plus que 68% en 2020.

Parmi les explications: le nombre de ressortissants espagnols et italiens qui s’est «tari», mais aussi «l’essor de la place estudiantine de Lausanne et l’attractivité de son marché du travail, qui se remarquent au pourcentage élevé de permis B et faible de permis C». Les Portugais, Macédoniens, Kosovars et Serbes sont ceux qui ont, proportionnellement, le plus souvent un permis C, tandis que les permis B sont logiquement plus fréquents chez ceux qui sont arrivés initialement via l’asile.

Peu de décrochage scolaire

Du côté de Genève, l’étude s’est penchée sur la formation et le décrochage scolaire. La ville du bout du lac a un taux de jeunes «hors du système de formation» de 10%, en troisième place au niveau suisse, mais derrière Lausanne (12%), par exemple.

En collaboration avec le Département de l’instruction publique, l’OFS a calculé la part des jeunes en situation de décrochage scolaire, définis comme ceux «qui ont fréquenté au moins partiellement une formation de niveau secondaire II pendant l’année, qui l’ont interrompue et qui ne sont plus en formation l’année suivante».