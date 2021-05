Hockey sur glace - Lausanne et MacTavish, c’est officiellement terminé

Craig MacTavish aura coaché les Lions durant 59 matches. Bilan: 33 victoires et 26 défaites.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines. C’est désormais officiel. Le Lausanne HC a annoncé ce mercredi via un communiqué qu’il avait mis fin à sa collaboration avec Craig MacTavish.

Depuis quelque temps, une rumeur circulait pour expliquer la lenteur du processus de séparation: celle faisant état d’un litige dans lequel le coach ontarien ferait valoir un contrat de trois ans que Petr Svoboda lui aurait promis, alors qu’on le disait au bénéfice d’un bail d’un an seulement. Dans son communiqué, le club vaudois affirme que le contrat de Craig MacTavish «est arrivé à son terme à la fin de la saison 2020-2021», et qu’il n’a simplement «pas été reconduit».

Avec John Fust et Robert Petrovicky?

En un peu plus d’une année à la tête des Lions, le tacticien de 62 ans a comptabilisé 33 victoires pour 26 défaites (55,93% de succès); la dernière lors de l’élimination du LHC en quarts de finale des play-off face à Zurich. Son incapacité à créer un véritable esprit de groupe dans le vestiaire et sa gestion globale de la saison lui étaient reprochés à l’interne. Pour mémoire, il avait remplacé Ville Peltonen à deux journées du terme de l’exercice régulier 2019-2020.

Le Lausanne HC annonce par ailleurs qu’il présentera prochainement la composition de son coaching staff pour le championnat 2021-2022. Selon nos informations, John Fust (ex-adjoint de MacTavish qui porte également la casquette de directeur sportif) est un candidat crédible, et le club aurait approché un certain Robert Petrovicky (ancien joueur d’Ambri, Langnau et Zurich), actuellement à la tête des M20 slovaques, pour faire partie du staff.