Classement : Lausanne et Zurich dans le top 20 des meilleures villes étudiantes

Alors que Zurich progresse d’un rang à la 7e position, Lausanne fait une entrée remarquée au 19e rang du classement SQ des meilleures villes étudiantes du monde.

Bonne nouvelle pour la Suisse. Notre pays comporte deux villes dans le palmarès des meilleures villes étudiantes du monde dans le top 20 du classement 2022 en la matière établi par le cabinet de conseil mondial en enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds et qui vient d’être publié. En effet Zurich figure en 7e position, en progression d’une place par rapport au dernier classement de 2019, tandis que Lausanne fait son entrée au 19e rang. Londres conserve la première place mondiale, suivie de près par Munich (2e), Séoul et Tokyo (3e).

Ce classement QS des meilleures villes étudiantes est conçu pour fournir aux étudiants des données indépendantes au sujet de toute une gamme de facteurs déterminant leur choix d’études. Soit l’abordabilité en termes de coût de la vie, la qualité de vie (désirabilité), le niveau universitaire et les points de vue des étudiants qui ont précédemment étudié dans cette destination. La tolérance envers les origines des élèves ainsi que l’importance des employeurs accordée aux universités sont également prises en compte.

À noter qu’au chapitre des meilleures universités, c’est le Massachusetts Institut of Technology (MIT) à Cambridge, aux USA, qui décroche la palme du classement 2022, devant l’Université d’Oxford, en Grande-Bretagne et celle de Stanford aux USA. À noter les excellentes 8e place de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et la 14e place de l’EPFL à Lausanne.