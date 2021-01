Lukas Frick (à gauche) célèbre avec Fabian Heldner après le but du 1-0 contre Berne.

L’année pouvait difficilement mieux commencer pour le LHC: deux buts inscrits en 14 secondes dès la 3e minute de jeu, par l’intermédiaire de Lukas Frick puis de Fabian Heldner, bien aidés par la défense adverse et le gardien finlandais Tomi Karhunen. Lanterne rouge de National League, le CP Berne était encore privé d’une ribambelle de joueurs, samedi soir à la Vaudoise aréna (8 malades, 1 blessé et 1 absent pour raisons familiales). Et cela s’est ressenti.