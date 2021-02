Les Bâlois jubilent devant des Lausannois dépités. freshfocus

Dimanche dernier, le derby lémanique (1-1) qui s’est disputé à la Praille a coûté cher au Lausanne-Sport. Non seulement le visiteur y a égaré deux points dans les arrêts de jeu en ratant la transformation d’un penalty (94e, arrêt de Frick) mais il a aussi perdu deux joueurs clé - Elton Monteiro et Cameron Puertas - pour engagement excessif. Le premier avait été expulsé pour deux cartons jaunes récoltés en moins d’un quart d’heure tandis que le second s’était vu infliger un huitième avertissement de la saison assorti d’une nouvelle suspension.

Pour remplacer ses deux hommes, Contini a misé sur Nanizayamo (préféré à Loosli en défense) et titularisé le jeune Trazié Thomas aux côtés de Bares pour animer le milieu.

A la Tuilière, Bâle a eu le bonheur de convertir sa première occasion de la soirée, une occasion qui doit beaucoup aux largesses de la défense vaudoise. Sur un corner de Stocker, Cömert, que personne n’avait vu venir et encore moins suivi, s’est retrouvé bien seul pour placer une reprise de la tête imparable. Une tête que Guessand, placé dans des conditions similaires, avait lui manqué quelques minutes plus tôt en ne cadrant pas son essai pour ce qui devait rester la meilleure chance de but vaudoise de la période initiale.

Si Lausanne n’a jamais été déclassé, allant jusqu’à bousculer son hôte, il n’a jamais trouvé la solution à la conclusion de ses mouvements. A l’image de Bares, frappant en force au-dessus à la réception d’un centre-tir de Flo (23e). A la pause, face à un visiteur minimaliste, seul un manque de tranchant dans le geste final empêchait le néo-promu de recoller au score. Longtemps, le club vaudois s’en est remis aux rushs de Brazao, certes parfois spectaculaires mais trop légers. Dès la reprise, la VAR entrait en action pour sanctionner une main fautive de Nanizayamo (sur une tête du No 98 bâlois) qui avait échappé à M. Dudic. On a donc rembobiné les images et Cabral s’est fait justice lui-même. Pour Lausanne, le mal était fait, Bâle se contentant de gérer son acquis sans être inquiété. Pire, Cabral, lancé en profondeur par Kasami, pouvait profiter d’une bévue de Jenz, manquant son contrôle, pour s’en aller seul affronter Diaw et y aller de son doublé. Trop tardif, le but de Lukembila ne changeait rien à l’histoire du match.

Avec un seul point obtenu en 2021 en trois sorties, les Vaudois ont complètement manqué leur reprise. Alors qu’ils pensaient encore pouvoir y échapper à la pause, les voilà plus que jamais concernés par la lutte pour le maintien. Une lutte encore relancée en début de soirée par la nette victoire de Lucerne contre Servette. Opposé à la froide maîtrise d’un Bâle tout en gestion, Lausanne a trop vite été à court d’arguments. Prochaine sortie d’un néo-promu apparu en totale perte de confiance, dimanche à Berne face à YB, le triple champion de Suisse en titre. Sûrement pas le meilleur endroit pour se relancer.

Lausanne - Bâle 1-3 (0-1)

Stade de la Tuilière, huis clos. Arbitre: M. Dudic.

Buts: 16e Cömert 0-1. 52e Cabral (penalty) 0-2. 69e Cabral 0-3. 85e Lukembila 1-3.

Lausanne: Diaw; Boranijasevic, Jenz, Nanizayamo, Flo (72e Cueni); Kukuruzovic; Bares (63e Da Cunha), Thomas (63e Suzuki); Brazao, Guessand, Mahou (77e Lukembila). Entraîneur: G. Contini.

Bâle: Lindner; Van der Werff, Cömert, Klose, Petretta; Frei, Marchand (46e Zuffi); Stocker, Kasami, Pululu (79e Von Moos); Cabral (75e Van Wolfswinkel). Entraîneur: C. Sforza.

Notes: Lausanne sans Falk, Geissmann, Zohouri, Zekhnini, Turkes (blessés), Monteiro, Puertas (suspendus), Ouattara (pas qualifié), Rochat, Tsoungui (M21). Bâle sans Jorge, Xhaka, Abrashi (blessés), Widmer (malade). 39e: Contini est averti pour avoir dit son fait à l’arbitre.