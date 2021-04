L’ouvrage, publié aux éditions Antipodes et illustré par Hélène Becquelin, dresse le portrait de 100 Lausannoises. Des historiennes et féministes y présentent des femmes importantes, connues ou moins connues du grand public.

Le projet a été initié par la conseillère municipale Florence Germond (PS). «J’ai grandi dans les années 1970 et je réalise aujourd’hui qu’il n’y avait pas de littérature sur des figures féminines exemplaires pour me guider à l’époque», a-t-elle expliqué au «Tages Anzeiger». Elle a encore précisé que l’ouvrage veut réhabiliter plusieurs femmes de manière posthume et faire connaître des personnalités importantes aux écoliers.