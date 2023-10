Fronde des retraités vaudois contre la perte du pouvoir d’achat

Le Chancelier François Vodoz (à gauche) a accueilli ce mardi Monika Mosbahi et Christian Chauvy, responsables de l’UREV.

De plus en plus de seniors vaudois peinent à boucler leurs fins de mois et renoncent parfois à aller consulter un médecin ou un dentiste par manque de moyens financiers. Pour résoudre ce problème, un comité de l’Union des Retraités de l’État de Vaud (UREV) souhaite qu’une allocation unique soit versée en leur faveur, afin de compenser la perte de leur pouvoir d’achat. Le comité a déposé ce mardi matin une pétition en ce sens signée par 3675 personnes auprès de la présidente du Conseil d’État du Canton de Vaud Christelle Luisier.