Hockey sur glace: Lausanne gâche, Hartikainen porte Genève, Ajoie sombre

Le match entre Rapperswil et Lausanne a accouché d’un scénario dingue. Freshfocus

Les déplacements à Rapperswil tournent décidément au calvaire pour Lausanne cette saison. Après l’humiliation du 1er novembre dernier (défaite 7-4 après avoir mené 1-4), la formation vaudoise a subi une nouvelle déconvenue vendredi soir sur la glace saint-galloise. Elle a, cette fois, laissé filer une avance de deux buts puis galvaudé un retour inespéré au score pour concéder un nouveau revers (5-4), son 18e déjà cette saison.

Les Lions – qui ont vu Heldner, Emmerton (blessés), Sidler et Bozon (malades) s’ajouter à leur longue liste d’absents – se sont quelque peu sabordés face aux Lakers en se montrant encore une fois indisciplinés. Albrecht (20e, 1-2) et Aebischer (28e, 2-2) ont parfaitement exploité les pénalités plus qu’évitables sifflées à l’encontre de Pedretti et de l’incorrigible Kenins pour relancer les actions de leur équipe. Puis Moy (58e, 5-4), à nouveau en supériorité numérique, a puni des Vaudois qui venaient à peine de recoller à la marque.

Cette nouvelle défaite est d’autant plus regrettable et frustrante que le LHC avait réussi une bonne entame de match face à des Saint-Gallois qui n'alignaient que quatre étrangers (première présence de Jordan, absences de Djuse, Cervenka, Jensen) et qu'il avait montré du caractère pour égaliser grâce à Audette (57e, 4-4). Dans une fin de match complètement débridée, les Vaudois ont même pensé arracher la prolongation à cinq secondes de la sirène finale, mais les arbitres ont signalé une faute de Pannik sur Nyffeler.

Lausanne, qui accueille Zurich samedi soir (19h45) à la Vaudoise aréna, va-t-il être en mesure de se relever de pareil coup du sort face au finaliste des derniers play-off? S'ils entendent réussir un petit exploit devant leur public, les Lions vont devoir afficher le même visage que lors des premier et dernier tiers. À savoir celui d'une équipe plutôt en place derrière et capable de plusieurs belles combinaisons en zone offensive. Le retour de Punnenovs en lieu et place d'un Stephan titularisé pour la première fois depuis le 27 septembre pourrait grandement aider.

Hartikainen a porté Ge/Servette contre Ambri

Teemu Hartikainen a été le grand bonhomme du GSHC contre Ambri. Bastien Gallay

Trois, c’est le nombre de défaites consécutives à domicile qu’aura connu Ge/Servette. Portés par un Hartikainen de gala (trois buts), les Genevois ont pris la mesure d’Ambri (5-2) pour mettre fin à leur mauvaise série aux Vernets, à l’occasion du match de l’Escalade. Le leader de National League se rend samedi à Kloten pour asseoir sa position avant la pause internationale.

Les Aigles ont frappé fort d’entrée en ouvrant le score, sur une action de rupture à la suite d’un revirement des Léventins, dès la 48e seconde. Winnik, bien servi par Miranda, a parfaitement déjoué Juvonen. Ambri a néanmoins rapidement pu égaliser en jeu de puissance par Hofer (3e). Les hommes de Cereda ont profité des nombreuses imprécisions genevoises pour se montrer les plus dangereux durant le premier quart d’heure.

Dès cet instant, Ge/Servette a été la meilleure formation sur la glace. En moins de 14 minutes, entre la 21e et la 34e, la marque est passée de 1-1 à 4-1 grâce au premier triplé de l’exercice de l’inévitable Teemu Hartikainen. Le Finlandais a, comme à son habitude, fait parler sa puissance dans le slot et son sens du but. Plus globalement, c’est son trio avec Pouliot et Omark qui a été impressionnant de facilité en se créant une multitude d’occasions.

Fort de cet avantage, le GSHC a géré dans l’ultime acte, en connaissant tout de même quelques frayeurs avec la réduction du score de Zwerger (48e). La formation dirigée par Cadieux samedi à Kloten pour y disputer son dernier match avant la deuxième trêve internationale de la saison.

Ajoie décidemment trop vulnérable

Guillaume Asselin (à droite) pris en tenaille par Oliwer Kaski (à gauche) et Raphael Herburger. Freshfocus

Près d’un mois et demi après son dernier succès, le HC Ajoie n’est pas parvenu à s’imposer, vendredi à domicile, face à Lugano (2-5). Mené rapidement de deux longueurs, il est revenu dans la course à la faveur d’un doublé de Guillaume Asselin, qui effectuait son retour au jeu, dans la deuxième période. Mais une fois encore, les joueurs de Filip Pesan ont lâché prise en fin de rencontre, avec trois buts encaissés.

Ils enregistrent au passage leur 12e revers consécutif, le 24e en 29 journées. Notons qu’ils ont accompli «l’exploit» de disputer presque l’entier des deux dernières minutes à… 6 contre 3 sans réussir à réduire l’écart!

Il faut bien admettre qu’après vingt minutes, on ne donnait déjà plus cher de leur peau. Car ce que la lanterne rouge de National League a proposé pendant la période initiale, c’est un hockey d’une misère totale. Un jeu désolant, pour tout dire. Les Luganais, qui ont effectué le déplacement du Jura la veille et se sont entraînés vendredi matin sur la glace annexe de l’arène bruntrutaine, se sont servis de cette faveur pour prendre rapidement les devants.

Après 128 secondes, Calvin Thürkauf a ouvert la marque en jeu de puissance alors que TJ Brennan venait à peine de rejoindre le banc de pénalités. Les choses ne se sont pas améliorées pour Ajoie, dépassé, étouffé même, par la vitesse d’exécution de son invité. Brett Connolly, en rupture après que Brennan se soit vautré à la ligne bleue adverse, a manqué de doubler la mise (5e). Raphaël Herburger allait y parvenir, chanceusement, deux minutes plus tard. C’est en fait le patin du défenseur Valentin Pilet qui a dévié la rondelle au fond des filets gardés par Tim Wolf.

Entre l’abnégation et l’envie luganaises et la résignation apparente des Jurassiens, incapables d’imposer leur présence dans la zone opposée, les dés semblaient jetés. Mais le public est demeuré présent, malgré un tiers de grande souffrance. Il a alors assisté à la réduction du score de Guillaume Asselin, à 5 contre 4, en entrée de période médiane. Le Québécois, pour sa première sortie depuis le 18 novembre, a conclu une triangulation éclaire initiée par Kohler et relayée par Bakos. Un éclair de génie, sorti de nulle part, qui a soudainement redonné vie à un collectif qui paraissait hockeyistiquement mort quelques instants plus tôt.

Asselin, de loin le meilleur élément du HCA sur la glace, a réanimé l’offensive locale. C’est encore de lui, en toute fin de tiers intermédiaire, qu’est venue l’égalisation. Au panache, l’ailier de poche a inscrit sa 8e réussite de l’exercice. Cette égalisation n’est pas tombée contre toute attente, car c’est bien Ajoie qui s’est montré le plus entreprenant sitôt le 2-1 marqué.

Le numéro 38 jaune et noir allait encore faire parler de lui un peu plus tard en commettant une irrégularité en zone offensive qui a permis à Troy Josephs, avec homme de plus, de redonner l’avantage aux Tessinois (47e). Sonné, le HC Ajoie a lâché prise, définitivement cette fois-ci, deux minutes plus tard (Zanetti, 4-2) puis à huit minutes du terme (Granlund, 5-2).

Samedi, Ajoie se déplace à Bienne, un voisin qu’il n’a encore jamais battu depuis son retour dans l’élite. Ca promet!

Fin de série pour le HC Bienne

Le Biennois Luca Christen (à gauche) au duel avec Keijo Weibel. Freshfocus

Langnau a stoppé la série du HC Bienne. Après des succès à Lausanne (2-4), puis contre Lugano (3-0) et Fribourg (4-2), les Seelandais ont été dominés 2-1 par Langnau, et enregistrent leur premier revers depuis le 29 novembre à Davos.



Ayant marqué 72% des buts des Tigres cette saison, la légion etrangère emmentaloise a à nouveau fait le travail à l'Ilfis, signant une première victoire cette saison contre Bienne, après deux lourdes défaites initiales contre son voisin (1-6, 7-2). Langnau a profité du moment de flottement provoqué par la sortie du gardien biennois Säteri (27e), apparemment victime d'une blessure aux adducteurs en stoppant un tir de Duay. L'ouverture du score est intervenue dans la foulée pour Langnau, sous la forme d'un superbe solo de Saarijärvi dans la défense seelandaise (1-0, 31e).

Juste avant la deuxième pause, les Tigres ont doublé la mise par Eakin, auteur d'une subtile déviation sur un tir de Saarela depuis la ligne bleue (2-0, 39e). Malgré la réduction du score par Olofsson (45e) et la nette domination biennoise dans le dernier tiers, Langnau a validé sa victoire après avec le 3-1 inscrit dans la cage vide par Michaelis dans les dernières secondes du match.