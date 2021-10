Football – Lausanne gagne, 158 jours plus tard

Le club vaudois restait sur 158 jours sans victoire, ce qui veut dire 5 mois et 5 jours, soit un peu moins de 3800 heures, qui équivalent à environ 228 000 secondes… La série a pris fin dimanche à la Tuilière et ses quelque 3800 spectateurs, au terme d’une partie où le LS, solide à défaut d’être génial, a tenu le coup à 10 contre 11 pendant plus de 35 minutes en 2e période. Le coach Ilija Borenovic a, lui, fêté son 1er succès comme entraîneur seul à la tête de sa formation - il en comptait déjà un comme « co-coach » aux côtés d’un certain Alex Weaver en 2018.