Hockey sur glace - Lausanne gagne et reprend espoir

Beaucoup plus discipliné que lundi lorsqu’il avait sombré au Hallenstadion, le LHC s’est accroché et a fini par battre les Zurich Lions lors de l’acte V du quart de finale (5-2). Les Lausannois ont toutefois encaissé le premier but (4e, Prassl) et passé quelques moments difficiles jusqu’à ce que Charles Hudon égalise en powerplay avec l’aide involontaire du défenseur zurichois Baltisberger, qui a dévié le puck au fond des filets (16e, 1-1). Le “Z” a repris l’avantage grâce à l’omniprésent Sven Andrighetto (33e, 1-2), mais Denis Malgin, de retour au jeu après avoir manqué les deux derniers matches, s’est chargé de ramener le LHC à la hauteur des Zurichois 40 secondes avant la deuxième pause (40e, 2-2).