CFF : Lausanne-Genève et Lausanne-Berne: résoudre les retards et accélérer

Une troisième voie entre Lausanne et Genève et une accélération du parcours vers Berne sont toujours envisagées par les CFF, comme l’indique son chef dans la presse dominicale.

Autre problème: la fameuse ligne Lausanne-Genève, pour lequel aucun parcours alternatif n’est possible en cas de perturbation. L’idée d’une troisième voie est toujours d’actualité, «peut-être le long de l’autoroute». Par ailleurs, il est également favorable à réduire le temps de parcours entre Lausanne et Berne, qui est d’un peu plus d’une heure (plus long que le trajet Berne-Zurich, alors que la distance est moindre). Le tracé tournant pose problème. Selon le patron des CFF, les solutions à envisager dépendront de ce que voudront bien investir les politiques, car «l’investissement public se chiffre en centaines de millions», dit-il.