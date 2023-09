Lausanne: «Il faut arrêter ces trucs de primitifs de m…»

La relève du basket suisse est formée à Lausanne dans un cadre permettant de combiner sports et études.

«Ce jour-là à l’entraînement, nous étions trois à faire le ramadan. Quand le coach l’a su, il s’est énervé et s’est montré insultant. Il nous a dit: «Il faut arrêter ces trucs de primitifs de m…» Nous étions sous le choc mais personne n’a réagi.» Pensionnaire du Centre national du basket suisse, à Lausanne, un jeune talent prometteur de la balle orange dénonce «une ambiance de racisme». Contacté par 20 minutes, ce joueur de moins de 18 ans signale que l’affaire est très sensible et qu’il craint des représailles. «Le jour des faits, quand mon fils est rentré à la maison, il m’a rapporté des propos inacceptables d’un responsable technique. J’étais très énervé mais mon fils m’a dissuadé de réagir car il a peur que cela compromette sa future carrière», a souligné le père du jeune basketteur musulman.