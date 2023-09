«Il faut protéger l’immobilier du capital financier international»

«Comme il est plus avantageux de vendre un immeuble de logements vides de locataires, on assiste à des opérations lucratives d’achat pour revente ultérieure une fois tous les baux résiliés. Pour certaines sociétés d’investissement, il vaut mieux essuyer quelques années de pertes sur état locatif que de dévaluer un bien en abaissant les loyers.» Dans une interpellation, le conseiller communal socialiste Benoît Gaillard souhaite un renforcement sélectif de la Lex Koller. Cette loi fédérale avait pour but initial d’empêcher l’acquisition d’immeubles en Suisse par des personnes étrangères.