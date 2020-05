CHanson

Lausanne Jardins comme toile de fond d’un clip de Carrousel

Une nouvelle version d’«Elle danse» du duo jurassien de folk a été dévoilée. Sa vidéo est superbe.

Le clip d’«Elle danse (version cordes)» de Carrousel est minimaliste. Il repose sur une danseuse évoluant dans le décor éphémère de la manifestation lausannoise. Et quelle danseuse! Alice Gratet offre une choré sublime et envoûtante dans la verdure et la bruine.