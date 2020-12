Westher Molteni et ses coéquipiers regretteront longtemps cette défaite d’entrée face à Novi Sad (16-19). En tête au tableau d’affichage tout au long de la rencontre – ils menaient 9-4 – , les Lausannois ont tout perdu à 10 secondes de la fin du temps imparti. Alors que s a for m ation m enait 16-14, Bijanu Kashama a écopé d’une faute loin du ballon et offert deux points aux Serbes. Et alors qu’il s’apprêtait à avoir le dernier ballon pour le gain d u match , Gilles Martin l’a perdu en marchant sur une ligne en bord de terrain.