Canton de Vaud : Lausanne: la police intercepte 17 véhicules non conformes

Des contrôles de circulation réalisés dans la nuit de samedi à dimanche ont débouché sur le retrait de six jeux de plaques.

Comme à la fin du mois de mai de cette année et comme en septembre 2019, les forces de l’ordre lausannoises ont serré la vis contre les inconditionnels du vrombissement de moteur. Les polices de Lausanne et de l’Ouest lausannois ont mis la main samedi soir sur 17 véhicules non conformes, trop bruyants ou modifiés. Leurs conducteurs ont été pincés lors de contrôles de circulation menés entre 21h00 et 02h00 du matin.