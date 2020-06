Vaud

Lausanne la «verte» fait un carnage dans les nids d’oiseaux

Des dizaines de bébés moineaux ont été retirés vivants du toit d’un bâtiment communal. Une «erreur» qui finira en justice.

«On voyait le sac bouger et on entendait les oisillons à l’intérieur, c’était criminel et sauvage!» Romain* a assisté à une scène qui l’a tétanisé, le 8 juin à Lausanne. Quelques jours avant la réouverture de la piscine de Bellerive, un employé communal a «fait le ménage» dans les nids de moineaux installés dans le toit du bâtiment. «Il en a pris des dizaines et les plaçait dans un sinistre sac poubelle», assure ce témoin. Estomaqué, il a contacté le garde-faune et la police pour faire cesser le massacre.