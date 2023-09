Lausanne investit 120 millions pour assainir ses bâtiments

L’assainissement énergétique du patrimoine lausannois coûtera vraisemblablement un peu plus de 120 millions de francs. Le Conseil communal avait accepté un premier préavis de 74,7 M début 2023 en ce sens. Mardi, la Ville proposait deux nouveaux crédits estimés à 13,1 M et 32,4 M pour l’assainissement de 10 objets du patrimoine financier et 7 du patrimoine administratif, respectivement.