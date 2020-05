Propreté du Léman

Lausanne lance une campagne contre les déchets

Intitulée, «Le lac n'est pas une poubelle», l’action veut sensibiliser à la fois au littering et aux objets jetés dans les toilettes qui engorgent les stations d’épuration.

La Ville de Lausanne lance une campagne de sensibilisation visant à éviter les déchets polluants dans les eaux du Léman. «A l'heure du déconfinement progressif qui se met en place, les Lausannoises et les Lausannois vont retrouver les plaisirs offerts par le lac: baignade, navigation, balades sur les rives et sur le Léman», écrit jeudi la Municipalité dans un communiqué. «Le moment est bien choisi pour rappeler à tous les usagers du lac et de ses rives que «le lac n'est pas une poubelle», titre de la campagne que lancent les autorités via le Service de l'eau.