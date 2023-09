Lausanne: Le futur local d’injection de la Riponne adapte déjà ses horaires

Le local d’injection sera donc accessible le dimanche, révèle le «24 heures». Par ailleurs, il ouvrira tôt le matin, et non à 15h30. La Municipalité répond ainsi à une interpellation urgente déposée par Pierre Conscience (Ensemble à Gauche). L’élu souhaitait également privilégier la présence de travailleurs sociaux, et non de la police, dans le secteur du local d’injection. Mais cette résolution n’a pas été acceptée.