Le marathon de Lausanne perturbera le trafic routier dimanche

Le trafic sera en grande partie interdit dimanche, sur la route cantonale entre Lausanne et Vevey, à cause du Marathon. La police précise jeudi que l’avenue Général-Guisan, des Déserte jusqu’à Paudex, ainsi que le tronçon longeant le lac sur l’axe Lutry-Cully-Vevey–La Tour-de-Peilz seront entièrement ou partie fermés au trafic en fonction de la tenue des courses, de 8 heures à 17 h 30 environ. Font exception aux restrictions, rappellent les autorités: les services publics, les secours et certains riverains.

La réouverture des routes s’effectuera en fonction de l’évolution des courses et de manière échelonnée, afin de garantir la sécurité des participants. Les usagers sont instamment invités à faire preuve de prudence, à tenir compte des restrictions imposées et à se conformer à la signalisation mise en place, ainsi qu’aux ordres donnés par les services de sécurité et la police.

Le quartier d’Ouchy bouclé

Le jour de la course, les quais d’Ouchy et de Belgique seront fermés à la circulation entre 8 heures et 18 heures, alors que l’avenue de Cour, entre l’avenue de Milan et l’avenue Beauregard, le sera entre 7 heures et 15 heures. Durant le passage des coureuses et des coureurs, le trafic sera interrompu entre 8 heures et 15 heures depuis l’avenue Beauregard sur les avenues de Cour, de l’Élysée et du Denantou.