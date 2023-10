Lausanne: Le métro m2 interrompu sur tout le haut de la ligne

Le métro est interrompu entre Bessières et son terminus nord, Croisettes.

Les utilisateurs des transports publics doivent décidément prendre leur mal en patience, ce vendredi matin. Après une grosse perturbation ferroviaire à la hauteur de Vevey, jusqu’à 9h environ, c’est maintenant à Lausanne que le métro M2 subit une panne technique sur tout le haut de la ligne, à partir de Bessières et jusqu’à Croisettes. Dans un communiqué, les TL indiquent que seul le tronçon Ouchy-Olympique-Bessières est desservi; des bus de substitution sont mis en place entre La Gare et Croisettes, et l’entreprise suggère également d’utiliser les lignes existantes.