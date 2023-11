Lausanne: Le plongeon de Lausanne Aquatique dans le rouge est maîtrisé

Le grand club de sports nautiques lausannois est dans le rouge. Le Covid a plongé Lausanne Aquatique dans le marasme. Avec une ardoise de 400’000 francs sur un budget de 2,8 millions, le club aux 2400 adhérents répartis dans les sections natation, plongeon, water-polo et natation artistique peut néanmoins souffler. Son nouveau président a rassuré ses membres: le budget 2024 est assuré. «Nous avons puisé dans nos réserves pour élaborer un plan de retour à l’équilibre qui débouche sur un budget positif et réaliste pour l’an prochain. Nous savons compter et gérer», a juré Nicolas Balthasar devant l’assemblée des membres, selon les propos relayés par «24 heures».