Lausanne: Le polémiste Alain Soral condamné à de la prison ferme

C’est un anniversaire dont Alain Soral se rappellera. Né le 2 octobre 1958, le polémiste franco-suisse a été condamné lundi pour des propos injurieux qu’il avait tenus à l’encontre de Cathy Macherel, journaliste de la Tribune de Genève, dans une vidéo. En décembre 2022, l’homme avait écopé, dans un premier temps, d’une amende pour diffamation. Une peine trop légère, selon le parquet cantonal qui avait fait appel. Le Ministère public avait alors requis de la prison ferme, au motif que les termes «grosse lesbienne» sont constitutifs de discrimination et d’incitation à la haine et requièrent à ce titre une peine ferme de prison. Et il a été entendu. Lundi, le Tribunal cantonal vaudois a suivi ces arguments, condamnant l’essayiste à 60 jours de prison ferme.