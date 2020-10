Votations communales : Lausanne: le PS et le POP prennent neuf engagements

Les deux partis de gauche s’allient en vue des élections communales de mars. Ils ont présenté leur programme pour la prochaine législature.

30 km/h toute la journée en ville

Le syndic Grégoire Junod, qui se représente également, a lui promis une offensive sur les tarifs des transports publics. «Nous sommes déjà la ville la plus abordable de Suisse pour les familles. Nous voulons franchir une étape supplémentaire et proposer des offres pour les retraités et les petits revenus», a-t-il dit. L’idée consiste à offrir un abonnement annuel Mobilis – la communauté tarifaire vaudoise – à demi-prix pour les retraités et gratuit pour les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI.