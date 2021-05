Vaud : Lausanne: les bandes cyclables provisoires ne disparaîtront pas

Le Tribunal cantonal vaudois a jugé irrecevable le recours contre les 7,5 km de bandes cyclables créés en 2020, annoncent les autorités vendredi.

En 2020, plus de 7 km de bandes cyclables ont été créées à Lausanne.

Elles devaient être provisoires, le temps de la pandémie de Covid-19, mais elles ne disparaîtront pas avec la fin des restrictions sanitaires. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vaudois a jugé irrecevable le recours contre les bandes cyclables supplémentaires créées en ville de Lausanne en 2020. Ces aménagements de mobilité douce vont donc être pérennisés, annonce vendredi la Municipalité.

La décision de la CDAP n’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, elle est entrée en force, ce dont se félicite la Ville de Lausanne. «La Municipalité se réjouit de constater que plusieurs points de son raisonnement sont partagés, notamment en matière procédurale ainsi que sur le faible impact des mesures cyclables sur les usagères et usagers des places de stationnement», précise le communiqué.

Pour rappel, lors du semi-déconfinement au printemps 2020, la Municipalité a créé plus de 7,5 kilomètres d’aménagements cyclables, réduit la vitesse dans certaines zones et supprimé des places de parc notamment dans les rues de Midi et Beau-Séjour. Enfin, elle a autorisé pas moins de 200 établissements publics à créer ou étendre leur terrasse.