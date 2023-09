Lausanne: La police lausannoise ne sera pas équipée de tasers

Lorsque les moyens non létaux ne suffisent plus, le forces de l’ordre n’ont d’autre choix que d’utiliser leur arme à feu. Il existe toutefois un interstice entre ces situations dans lequel les pistolets à impulsion électrique pourraient s’avérer utiles, estime l’UDC lausannoise, qui souhaite équiper les policiers municipaux de tasers. «Notre proposition ne procède pas d’une militarisation de la police, ou d’une augmentation de son armement. Il s’agit simplement de lui apporter un outil supplémentaire afin de répondre de la manière la plus adaptée et la plus proportionnée possible aux situations auxquelles elle est confrontée», a défendu Valentin Christe (UDC), des propos rapportés par «24 heures».