Lausanne: Leur chat Brownie éventré par un chien dans le hall d’un immeuble

Une scène d’horreur s’est déroulée sous les yeux impuissants de Monica, vendredi passé vers 19 h. Alors qu’elle passait la soirée avec son conjoint, David, et sa mère, Maria, elle a découvert sa chatte de 8 ans, Brownie, prise au piège dans la mâchoire d’un gros chien, qu’ils pensent être un pitbull, dans les couloirs de leur immeuble. Ils ont tenté de libérer l’animal pris en étau. «Ça a bien pris entre 5 et 10 minutes pour parvenir à dégager Brownie de sa gueule. Quand on a réussi, elle était éventrée», explique David. Elle a été aussitôt conduite chez le vétérinaire, mais malgré tout les efforts, elle est décédée des suites de ses blessures.