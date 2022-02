Football – Début de match cauchemardesque du LS

Voici le classement. Lausanne et Lucerne sont les deux derniers de la classe. Pas de place pour les calculs aujourd'hui donc ; Lausanne doit impérativement s'imposer pour recoller à cette place de barragiste occupée par Lucerne. Sion et le 8e rang sont loin et il semble bien que les deux dernières positions seront réservées au LS et Lucerne.