Lausanne: Mannequins noirs en laisse, une plainte sera déposée

«De simples excuses ne suffisent plus!» L’Association des étudiants afro-descendants de l’Université de Lausanne a diffusé, vendredi sur son compte Instagram, un communiqué expliquant qu’une plainte serait déposée contre la boutique Maniak. Pour rappel, l’enseigne lausannoise avait décoré début août sa vitrine avec un mannequin blanc tenant au bout d’une laisse deux mannequins noirs. La semaine dernière, l’AEA avait réagi, dénonçant que la scène ne pouvait que rappeler l’esclavage. Par la suite, la boutique avait démantelé la vitrine et présenté ses excuses. Elle soulignait aussi qu’il s’agissait d’une simple maladresse, l’objectif étant d’appuyer «le côté un peu sexy femme dominatrice».

Au vu des quelque 6000 réactions et les plus de 800 commentaires qu’a suscité la publication de l’AEA, elle n’a pas souhaité en rester là. «Nous estimons que de tels actes doivent désormais être systématiquement sanctionnés», partage l’association. Elle affirme également avoir reçu le soutien de plusieurs politiciens, dont Yusuf Kulmiye (PS), conseiller communal lausannois, qui interpellera à ce sujet la Ville de Lausanne, afin que celle-ci porte plainte également contre la boutique et «qu’elle le fasse à l’avenir d’office à l’encontre de tout commerce qui reproduirait un incident de ce type».