Lausanne: Marché de Noël amputé après le coup de gueule des bars

Bô Noël fait près d’un quart de son chiffre d’affaire en nourriture et boisson.

Les fêtes n’auront pas le même visage à Lausanne cette année: le marché de Noël verra son édition 2023 amputée de 25% de ses points de restauration et de débit de boisson, ainsi que d’une silent party qui avait rassemblé 3000 personnes l’an dernier. Certaines heures d’ouverture tardive de Bô Noël disparaissent également: durant la semaine entre Noël et Nouvel-An, les stands devront fermer à 20h au lieu de 23h l’an dernier, révèle «24 heures». Le stand tenu par les Jeunesses campagnardes fait également les frais de cette réduction de voilure.

La contestation des bars a donc visiblement porté ses fruits: l’an dernier, après une édition faste du marché de Noël lausannois, les bars, restaurants et discothèques du centre-ville de Lausanne dénonçaient une situation déloyale vis à vis de leur branche. En effet, les stands subventionnés par la Ville «siphonnaient la clientèle» des établissements privés, selon l’association Qui va payer l’addition citée par le quotidien vaudois. Cette année, c’est le chiffre d’affaire de Bô Noël qui fera donc les frais de cette réduction, lui qui tire un peu plus de 20% de son chiffre d’affaire des recettes de consommation de nourriture et de boisson. Une hausse des subventions n’est toutefois pas une piste privilégiée par la Ville.