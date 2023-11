Lausanne: Mon fils a été utilisé pour une pub à notre insu

Toujours convaincue, tout comme ses proches et le premier concerné, que c’est bel et bien une image détournée de son fils, piquée sur internet, qui a été utilisée pour l’emballage, Alice s’est renseignée auprès d’un avocat. «Il m’a expliqué que, pour prouver qu’il s’agit de mon garçon, il faudrait faire une analyse informatique relativement poussée. Mais cela coûte cher, et nous n’avons aucune garantie de résultat. Je me sens piégée», explique-t-elle. La maman se trouve donc dans une impasse et elle ne pourra probablement jamais faire valoir les droits de son fils… si tant est qu’il ne s’agit pas simplement d’une très troublante coïncidence.