Football - Lausanne n’a pas su gérer son avantage

Un but pour une montagne d’émotions. Du banc au terrain, des tribunes au Loupo Kop, la frappe, déviée mais victorieuse, de Stjepan Kukuruzovic a ouvert la voie à un arc-en-ciel de sensations au Lausanne-Sport. La délivrance du buteur déjà, pour un homme qui n’a pas vécu que des heures faciles depuis le printemps dernier. Cela se ressentait dans son rendement au milieu du terrain. Vu la performance qu’il a sortie de son sac dimanche contre Lucerne, un poids est sans doute tombé de ses épaules à la 13e minute.

Il y a la confirmation, aussi. Celle d’Anel Husic, brillant passeur sur le coup et grande satisfaction de ce début d’exercice. L’Yverdonnois est parfois encore dérangé dans son rôle défensif, mais sa qualité de passes fait définitivement des merveilles. Et puis, il y a la continuité. Celle d’un LS qui monte en puissance. Une première victoire contre Grasshopper, une excellente performance au Wankdorf et, donc, ce match très bien emmanché face à Lucerne.