Football: Lausanne n’a plus rien à quoi s’accrocher

Un éclair d’intelligence

Le naufrage qui suivait ne faisait qu’alimenter le plus évident des symboles. C’est par le jeu et l’activité que Lucerne avait pris son destin en main cet hiver, c’est par le jeu qu’il coulerait Lausanne. Le 1-0 était un éclair d’intelligence (ou de chance) de Mohamed Dräger, qui comprenait à merveille la désorganisation de l’arrière-garde vaudoise. Son centre atterrissait dans une faille, entre Hicham Mahou et Rodrigo Pollero. Marco Burch surgissait (28e). Les problèmes ne faisaient que commencer.. Un miracle de Marius Müller devant Pollero, une merveille d’Ardon Jashari (2-0, 54e), le coup dur d’un penalty accordé trois minutes après les faits par la VAR et transformé par Filip Ugrinic (3-0, 76e), l’expulsion de Hicham Mahou (74e). C’est dans la douleur que les derniers espoirs de maintien du LS s’éteignaient. À sa prochaine défaite, ou à la prochaine victoire lucernoise, tout sera définitivement terminé. La fin d’un pensum.