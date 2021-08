Coupe de Suisse - Lausanne ne rassure pas, Sion passe sans trembler

Armel Zohouri et le LS ont peiné pour éliminer

Davy Francisco et Echichens. freshfocus

Excepté pour ce qui concerne les membres de sa garnison bâloise, connaissant les lieux, le FC Sion n’était probablement encore jamais venu à Bubendorf et sans doute ne savait-il même pas où cela se situait avant de découvrir cette grosse bourgade de 4’500 habitants, attachée au district de Liestal, dans la campagne bâloise. En 2019, le visiteur avait entamé son parcours de Coupe de Suisse dans le même demi-canton, mais plus loin, à Allschwil, qu’il avait étrillé 10-1.

Sur le coup de 16h45, les Valaisans ont fait connaissance avec la Brühl Sportplatz, transformé en véritable petite arène après la construction de tribunes provisoires, montées par les joueurs eux-mêmes durant la semaine. Pour le club de 2e ligue inter, ce rendez-vous s’apparentait au “match du siècle”, présenté ainsi et se traduisant par des prix conséquents à la hauteur de l’événement (40 francs assis, 30 francs debout!). Pour Sion, il devait coïncider avec une simple formalité, même si un souci de concrétisation et l’excellent match du portier Lindenthal a empêché les filets bâlois de trembler plus souvent.

Des titulaires au repos

Pour l’occasion, Marco Walker avait choisi de faire tourner son effectif, n’hésitant pas à laisser en Valais plusieurs cadres (Cavaré, Ndoye, Serey Die, Hoarau…). Sous une chaleur étouffante, les visiteurs ont ouvert le score après une poignée de secondes seulement, quand Stojilkovic a pu effacer le portier et un défenseur pour marquer dans la cage désertée. Après plusieurs ratés valaisans (7e, 10e, 14e, 19e, etc.), ils allaient doubler la mise par Karlen, exploitant un impeccable service de Theler.

En mode gestion, Sion allait en rester longtemps là, connaissant sa plus chaude alerte à l’heure de jeu, sur une frappe trop enlevée de Brügger avant de valider définitivement sa qualification par Uldrikis. Outre quelques ratés valaisans, moins nombreux toutefois qu’en première période, on devait noter la sortie kamikaze de Lindenthal, boxant des deux points la tête du malheureux Berdayes.

Au final, Sion n’a ni tremblé ni brillé. Mais ses joueurs ont affiché suffisamment de sérieux pour faire ce qui leur était demandé. A ce stade, c’est tout ce qui importe.

Lausanne sans convaincre

Le Lausanne-Sport s’est qualifié sans briller pour les seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Mais avant de prendre logiquement le dessus sur le FC Echichens en 2e mi-temps, l’équipe d’Ilja Borenovic a souffert face à un adversaire de 2e ligue inter dont c’était pourtant le premier match officiel de la saison.

Avec un peu plus de lucidité et de réussite – ou alors sans un Thomas Castella inspiré, lui – le FC Echichens aurait d’ailleurs certainement mené au score après le premier quart d’heure. Malheureusement pour lui, Mehraz perdait d’abord son duel avec le gardien lausannois (3e), avant que ce dernier ne repousse ensuite deux belles frappes de Lebesgue (15e) puis Comisetti (16e).

Une grosse frayeur

En face, Valentin Piot permettait lui aussi à ses coéquipiers de rejoindre le vestiaire sur un score de parité. Auteur d’arrêts parfois spectaculaires face à Kukuruzovic (6e), Sow (19e), Amdouni (39e et 42e) puis Thomas (45e), le gardien d’Echichens faisait le malheur des Lausannois.

Après une grosse frayeur sans conséquence dès l’entame de la seconde mi-temps, le LS prenait enfin l’avantage, puis ses distances, grâce à deux réussites signées Puertas et Amdouni (49e et 52e). Suffisant pour éliminer un valeureux Echichens qui n’avait plus le moral ni surtout les forces pour inquiéter son voisin.

Xamax et Yverdon sans soucis