Nouvelle pétition pour un tunnel piéton entre la gare et le Flon

L’idée de jumeler la gare et le Flon n’est pas nouvelle. Un postulat du député vert Valéry Beaud avait déjà été transmis a l’Exécutif lausannois en mars 2021, mais il est resté sans réponse. Et en début d’année, une motion avait été déposée par la cheffe du groupe vert’libéral Graziella Schaller au Grand Conseil, avec le soutien des Verts. Aujourd’hui, le dossier est relancé au vu des retards successifs du chantier de la gare. Le comité profiteraient de cette zone déjà en travaux pour inclure le tunnel. «Une galerie piétonne permettrait de réduire l’encombrement des transports publics et de réduire de moitié le temps de trajet à pied par rapport à la situation actuelle», précise Sylvain Croset, un des pétitionnaires et membre de l’Association transports et environnement (ATE).