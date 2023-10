À Lausanne, 6000 amendes ressurgissent des années après

«J’ai dépassé de plus de 15 km/h la limitation de vitesse et ai été flashée voici presque trois ans, et je devrais payer plus de 500 fr. pour ces faits maintenant!» Claudine* est furax. La sexagénaire vient de recevoir une vieille amende de la police de Lausanne et est loin d’être la seule. Un bug a en effet placé sous les radars, des mois durant, environ 6000 amendes.