Joël Genazzi a marqué le deuxième but lausannois.

Lausanne est entré pied au plancher dans cette rencontre. En infériorité numérique, Christoph Bertschy s’est présenté seul face à Sandro Aeschlimann et a ouvert la marque de fort jolie manière (2e, 0-1). Les Grisons ont pris l’avantage en moins de deux minutes. C’est tout d’abord Andres Amb ü hl qui a trompé Tobias Stephan (13e, 1-1) avant qu’Enzo Corvi ne profite des «efforts» conjugués de Lukas Frick et Noah Schneeberger. Le premier a raté sa relance, tandis que le second a fait trembler ses propres filets du patin (14e, 2-1).