Jeux d’argent : Lausanne pourra avoir son casino dès 2025

Le Conseil fédéral a soutenu mercredi les concessions déjà existantes et prévoit deux nouvelles zones pouvant accueillir des casinos, dont une dans la région lausannoise.

Le Conseil fédéral a pris mercredi des décisions de principe concernant le paysage des casinos en Suisse à partir de 2025. La répartition des casinos restera équilibrée entre les régions intéressées, est-il indiqué dans un communiqué. Deux nouvelles zones verront le jour, à Winterthour et Lausanne, ce qui portera à 23 le nombre de régions pouvant accueillir un casino.

Au 31 décembre 2024, les concessions et extensions de concession des 21 maisons de jeu suisses expireront. Dans ce contexte, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) a remis un rapport au Conseil fédéral sur le paysage des casinos suisses et lui a soumis des recommandations. C’est sur cette base que le Conseil fédéral s’est exprimé ce mercredi.

Décision en 2023

La CFMJ a recommandé au Conseil fédéral de préserver les acquis du paysage des maisons de jeux tout en améliorant la disponibilité de l’offre et en optimisant les recettes fiscales en faveur de la population suisse, dans le respect d’une protection sociale stricte. Avec Lausanne et Winterthour, deux zones supplémentaires pour l’octroi d’une concession A verront le jour afin de développer le potentiel de marché encore non exploité. Ainsi, sur les 23 zones, dix zones pourront accueillir un casino de type A.