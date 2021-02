Priorité aux piétons, aux cyclistes, aux terrasses, à la végétalisation et aux points de vue à valoriser. Membre de l’Exécutif de Lausanne, la socialiste Florence Germond a présenté jeudi les grandes mutations à venir ces dix prochaines années dans l’espace public, afin de le rendre «plus convivial et chaleureux» pour celles et ceux qui l’utilisent principalement. Et tant pis pour les voitures, du moins au centre-ville. Quant aux scootéristes et motards, ils devront également changer leurs habitudes. «Il s’agit aussi de faire face aux défis climatiques et de combattre, par exemple, les îlots de chaleur», déclare-t-elle.