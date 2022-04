Canton de Vaud : Lausanne primée par le WWF pour sa politique climatique

La Ville de Lausanne a remporté le One Planet City Challenge au niveau suisse. La cité est récompensée pour ses ambitions en matière d’assainissement énergétique, de mobilité et d’arborisation.

«La Ville de Lausanne se réjouit de cette reconnaissance et, plus encore, de travailler, main dans la main avec les autres villes, à la préservation d’un climat sain et viable pour les générations actuelles et futures. Le défi climatique exige des réponses à la hauteur des enjeux et l’action décisive des villes est et sera déterminante», souligne Natacha Litzistorf, conseillère municipale chargée du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture.